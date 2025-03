Sport.quotidiano.net - Europa League in tv: guida completa al ritorno degli ottavi. Partite, orari e dove vederle

Roma, 12 marzo 2025 – Domani tornerà l', con Roma e Lazio che saranno impegnate neldi finale. Entrambe partono con un risultato favorevole: i giallorossi hanno superato l'Athletic Bilbao all'ultimo respiro grazie alla rete di Shmourodov, mentre i biancocelesti hanno trovato il vantaggio al 98' con Isaksen. Obiettivo principale: difendere il parziale della settimana scorsa, per assicurarsi il passaggio del turno ai quarti. Allo stessoo delle romane andranno in scena anche Olympiakos – Bodø/Glimt e Eintracht Francoforte – Ajax. Alle 21 sarà la volta di Lione – FCSB, Tottenham – AZ, Rangers – Fenerbache e Manchester United – Real Sociedad. L'Olimpico con la Lazio I biancocelesti giocheranno ildavanti al pubblico di casa. Baroni e i suoi hanno trovato la vittoria al 98' grazie alla rete di Isaksen nonostante la doppia inferiorità numerica, domani basterà un pareggio per passare ai quarti di finale.