Europa League Conference 2024/25 ? Diretta Esclusiva Sky NOW Ottavi Ritorno Palinsesto Telecronisti

UEFA/2025LE PARTITE DIDEGLIDI FINALESU SKY SPORT E IN STREAMNG SU NOW16 PARTITE LIVE DA SEGUIRE ANCHE IN CONTEMPORANEA CONGOLTRE ITALIANE IN CAMPO: Alle 18:45 ATHLETIC BILBAO - ROMA E LAZIO - VIKTORIA PLZEN e alle 21 FIORENTINA - PANATHINAIKOS Studi pre e postpartita affidati a LEO DI BELLOinsieme ai suoi ospiti tra cui BEPPE BERGOMI,MARCO BUCCIANTINI E ANDREA MARINOZZI TV8NIGHTinin chiaro MANCHESTER UNITED - REAL SOCIEDADGiovedi 13 Marzo dalle 21:00 su TV8 (prepartita dalle 20:30)Si torna in campo incon la UEFA, tutte da vivere insu Sky e