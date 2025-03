.com - Europa League, Athletic Bilbao-Roma 3-1: giallorossi eliminati

(Adnkronos) – L’supera la3-1 e vola ai quarti di finale di. Una gara in cui la squadra di Valverde ha spinto sin dall’inizio ma è stata agevolata dall’espulsione di Hummels all’11’ con la squadra di Ranieri costretta in dieci uomini per 80?, crollando sotto i colpi di Nico Williams, autore di una doppietta, e di Yuri Berchiche. Non basta aiil gol di Paredes su calcio di rigore al 93?, dopo il successo per 2-1 all’Olimpico. Ranieri, senza Celik infortunato, sceglie Hummels al centro della difesa con Mancini e Ndicka. Sugli esterni c’è la conferma per Rensch e Angelino, così come per Cristante con Paredes, al rientro dopo la squalifica. In avanti Dybala e Baldanzi a supporto di Dovbyk. Valverde deve rinunciare alla coppia centrale schierata all’andata: Yeray Alvarez è squalificato e Vivian infortunato.