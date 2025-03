Calciomercato.it - Europa League agrodolce: Roma eliminata, Romagnoli fa esultare la Lazio

Ecco cosa è successo nei due match valevoli per il ritorno degli gli Ottavi di finale: i biancocelesti volano ai Quarti, out i giallorossiCi sarà solo laai Quarti di finale di. La squadra biancoceleste ha dovuto, però, soffrire più del dovuto per avere la meglio del Viktoria Plzen.gnoli fala(LaPresse) – Calciomercato.itGli ospiti hanno così trovato il gol del vantaggio al 52esimo, mettendo paura a Zaccagni e compagni, con Sulc. Ma ancora una volta ci ha pensato Alessiognoli ad evitare i tempi supplementari: il difensore ha battuto di testa il portiere avversario, sugli sviluppi di un corner.Finisce male, invece, in Spagna per la. Per i giallorossi la partita si complica dopo soli undici minuti per via dell’espulsione a Hummels.