Eurolega | Olimpia Milano vince lo scontro diretto contro Stella Rossa finisce 82-80

Vittoria pesantissima per l’, che batte la80-82 nel match valido per l’. Gli uomini di Messina raggiungono la sedicesima vittoria nel torneo europeo, superando proprio gli avversari odierni. La partita, svoltasi in grande equilibrio, si è decisa solo negli ultimi attimi disponibili. L’ha dimostrato tenacia anche nei momenti più complessi, riuscendo a contenere l’attacco molto fisico degli avversari.: COSA E’ SUCCESSOIl primo tempo della partita si rivela molto frammentato, con entrambe le squadre che ottengono numerosi punti a canestro. L’ne colleziona tredici, mentreva a segno in sedici occasioni. Il match si rivela così ad alto punteggio e di grande equilibrio. Dopo i primi dieci minuti in campo, i padroni di casa hanno la testa avanti per un solo punto sul 24-23.