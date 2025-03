Sport.quotidiano.net - Eurolega: l’Olimpia passa al fotofinish: non si spegne il sogno playoff

Belgrado, 13 marzo 2025 – Ci sono vittorie che valgono semplicemente due punti in classifica, altre che ne valgono molto di più. Vale davvero oro quella che l'Olimpia conquista alla Beogradska Arena superando la Stella Rossa in volata per 80-82. Un successo fondamentale per continuare a sognare ilggio aiincassando anche il 2-0 negli scontri diretti proprio contro i serbi, ora raggiunti e formalmente superati in classifica. Nikola Mirotic ha fatto di tutto per esserci ed ha dimostrato ancora una volta i tratti del campione, 19 punti, 7 rimbalzi, 7 falli subiti in 28 minuti in una partita che non doveva neanche poter giocare per infortunio. Al suo fianco LeDay ne firma 15, Shields 14 con il canestro che spariglia le carte nell'ultimo minuto. La partita Ad entrare prima nella partita sono i serbi che con Kalinic allungano sul 17-10.