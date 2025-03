Quotidiano.net - “Eurodeputati corrotti dai lobbisti di Huawei”. Nuova bufera dopo il Qatargate. Il ruolo di Valerio Ottati

Leggi su Quotidiano.net

Bruxelles, 13 marzo 2025 – Unasta travolgendo il Parlamento europeolo scandalo. Una maxi-operazione della polizia giudiziaria in Belgio ha infatti portato, all'alba un centinaio di investigatori, su ordine del giudice istruttore e della procura federale, a condurre perquisizioni a tappeto a Bruxelles, in Vallonia e nelle Fiandre fermando diversilegati al colosso cinese delle telecomunicazioni. Lo scandalodiIldiViaggi e biglietti per partite L’Europarlamento: “Pronti a collaborare” della Commissione europea This illustration photograph taken in Brussels on March 13, 2025 shows Chinese telecom giantlogo displayed on a smartphone in front of an European Union flag. Belgian police raided several addresses in the country as part of a probe into alleged corruption "under the guise of commercial lobbying", prosecutors said.