Lopinionista.it - “Etica degli esseri umani”, il libro di Laura Palazzani

Leggi su Lopinionista.it

L’della ricerca è da sempre nervo scoperto dell’innovazione scientifica poiché pone una serie di interrogativi e limiti necessariamente da prendere in considerazione. Il progresso scientifico, in particolare nell’ambito biomedico, rileva numerose sfide emergenti da gestire con estrema attenzione. Da sempre la ricerca scientifica ha messo in luce problemi di carattere etico, obbligando l’della ricerca a consolidarsi sia in ambito morale che giuridico, in particolare dopo la sperimentazione e gli scandali della Germania nazista durante la Seconda guerra mondiale.Ricostruisce il profilo storico, analizzando le nuove sfide della contemporaneità, il nuovo. Dalla biomedicina alle scienze sociali di, docente ordinaria di Filosofia del diritto presso la LUMSA di Roma, dove è presidente del Comitato per l’della Ricerca Scientifica dal 2015.