Ilrestodelcarlino.it - Estorsione, persecuzioni e porto d'armi: 24enne pesarese arrestato a Senigallia

(Ancona), 13 marzo 2025 - Atti persecutori,d'illegale. Sono questi i reati per i quali è statoun giovane di 24 anni originario di Pesaro. Su di lui pendevano un ordine di carcerazione della Procura di Ancona, dopo che due condanne erano diventate definitive negli ultimi mesi dello scorso anno. In particolare per i vari episodi di atti persecutori e le estorsioni commessi a Pesaro a partire dal 2018, nei confronti della madre anziana con cui all’epoca conviveva. Oltre a questo, il giovane è stato condannato anche per possesso abusivo di. Un reato, quest’ultimo, commesso nel gennaio 2020 ad Urbino. Secondo il racconto dei militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia, nel pomeriggio di ieri, mercoledì 12 marzo, ilè stato rintracciato nella città in provincia di Ancona, dove si era trasferito anche perché colpito da un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Pesaro.