Espulsioni con udienze telematiche

di convalida anche da remoto: Varese è tra le prime città in Italia ad adottare un modello che velocizzerà le procedure relative ai provvedimenti di espulsione da eseguire con accompagnamento immediato in frontiera degli stranieri irregolari. Un apposito protocollo è stato siglato ieri da Tribunale, Questura e consiglio dell’Ordine degli avvocati. Con l’introduzione di questa modalità, ledi convalida si terranno in un locale apposito nell’Ufficio immigrazione, garantendo la presenza dell’interprete, della persona destinataria del provvedimento di espulsione e del personale di vigilanza. Il difensore potrà partecipare sia in presenza negli stessi locali, sia in videoconferenza collegandosi da altre sedi. Diversi i vantaggi, a partire dalla riduzione dell’impiego di risorse operative da parte della Questura, evitando il trasferimento degli interessati dal giudice di pace, con conseguente eliminazione dei rischi connessi agli spostamenti.