Tvplay.it - Esonero Thiago Motta, cambio immediato: la Juve ha già il sostituito

Leggi su Tvplay.it

Le prossime settimane potrebbero essere le ultime di mistersulla panchina dellantus, la quale sembra aver individuato anche il sostituto.L’eliminazione dalla Champions League e la sconfitta contro l’Atalanta per 4-0 in favore della Dea ha ridimensionato ancora una volta il cammino stagionale dellantus. La formazione bianconera, sebbene in corsa per le prime posizioni della classifica di Serie A, ha compiuto un percorso oltremodo irregolare, che sta terminando per essere insoddisfacente e mettere seriamente in discussione la scelta tecnica compiuta durante l’estate, ovvero quella di affidare la panchina a: laha già il(LaPresse) – tvplay È evidente che la scintilla fra le varie parti non sia mai definitivamente scoppiata, perciò bisognerà ragionare sul prosieguo di successo insieme e – secondo ‘TuttoSport’ – la dirigenza dellantus avrebbe le idee piuttosto chiare.