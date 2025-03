Inter-news.it - ESCLUSIVA IN – Berenbruch, l’esordio con l’Inter e il futuro! Parla l’agente: «Due obiettivi!»

ha di recente fatto il suo esordio assoluto con la maglia dele in Champions League contro il Feyenoord. Inoltre, il centrocampista italiano si sta mettendo in mostra con la maglia della Primavera. Di lui hatoRiccardo Bia in un’intervistarealizzata dal giornalista di Inter-News.it Sandro Caramazza.Quanta soddisfazione hai avuto nell’aver visto Thomas esordire martedì in Champions League?È stata un’emozione incredibile, quasi mi sono commosso! Lui ha una storia particolare, lo seguiamo da tanti anni. Lo abbiamo seguito da tanti anni, preso anche in una categoria dove di solito non si pescano questi ragazzi. Siamo veramente molto felici e contenti di questo suo esordio. Speriamo sia solo l’inizio!Haito con il ragazzo? Si aspettava che Simone Inzaghi gli potesse dare una chance?L’ho sentito tardi perché è giusto che prima si godesse la soddisfazione con la sua famiglia, i suoi amici e la sua fidanzata.