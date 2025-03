Bresciatoday.it - Erbusco: Carnevale

Leggi su Bresciatoday.it

Dal 2 al 15 marzo torna ildi: due settimane di appuntamenti all’insegna della tradizione, del divertimento e della musica.La manifestazione prende il via domenica 2 marzo con il Trofeo alla Bersagliera, una pedalata in stile fantozziano, seguita dal Concorso Mascherine per.