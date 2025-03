Rompipallone.it - “Eravamo a posto così”: Inter, nella bufera per quella frase

Leggi su Rompipallone.it

, è finitoper unaparticolare: i tifosi temonoclamorosa smentitaL’è attesa da un tour de force di proporzioni bibliche. Di fatto non vi sarà tempo per respirare, figurarsi per riposare in casa nerazzurra, con gli impegni che si susseguiranno uno dopo l’altro. Il passaggio del turno in Champions League se da un lato è un atto dovuto dall’altro inserisce in un calendario fittissimo altre due gare.E non sono certo impegni da poco, considerato come l’dovrà vedersela con il Bayern Monaco, una delle formazioni pi in forma d’Europa che ha strapazzato senza tanti complimenti il Bayer Leverkusen. Insomma, servirà la migliorpossibile e chissà se Lautaro e compagni avranno le forze necessarie per affrontare ogni impegno.Nel frattempo Inzaghi sfiderà l’Atalanta inche può essere definita senza dubbi come una sfida scudetto, soprattutto dopo la larga vittoria della Dea a Torino contro la Juventus.