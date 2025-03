Lanazione.it - Ente Bilaterale del Turismo Toscano: a Pisa si programma il 2025

, 13 marzo– Nella giornata di martedì 11 marzo, presso la sede di Confcommercio Provincia di, si è svolto l’incontro tra il Comitato di Gestione del Centro Servizi di, il presiddell’Federico Pieragnoli, il VicepresidEBTT Alessandro Gualtieri, la coordinatrice per la parte datoriale Fipe-Confcommercio, Lucia Bonanni, il coordinatore della parte sindacale Filcams CGIL, Francesco Zaccagnini, i consiglieri Irene Cesari (Uiltucs Toscana Zona) Claudia Vargiu ( Fisascat Cisl) Pio Merafina (Federalbergi) Marco Signorini (Faita). Un appuntamento significativo, che ha permesso di mettere a fuoco lazione di iniziative e servizi che l’offrirà nel corso del. “La filiera turistica rappresenta uno dei settori più dinamici e strategici per l’economia italiana, ma è anche uno dei più complessi - spiega la coordinatrice per la parte datoriale Fipe-Confcommercio, Lucia Bonanni - Perché coinvolge una molteplicità di attori e risponde a esigenze diversificate: dalle politiche pubbliche alla gestione delle risorse umane, dalla sostenibilità ambientale alla valorizzazione e promozione del territorio”.