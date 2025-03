Enel, nel 2024 l’utile netto sale a 7 miliardi di euro

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio di Amministrazione diS.p.A. ha approvato i risultati dell’esercizio. Ricavi a 78.947 milioni di(95.565 milioni dinel 2023, -17,4%).La variazione è principalmente riconducibile ai minori volumi di energia termoelettrica prodotta e alla diminuzione delle quantità di energia elettrica e gas vendute nei mercati finali, in un regime di prezzi decrescenti, unitamente alle variazioni di perimetro nei due periodi a confronto.Tali effetti sono stati in parte compensati dall’andamento positivo dei ricavi nelle rinnovabili e nelle reti di distribuzione EBITDA ordinario a 22.801 milioni di(21.969 milioni dinel 2023, +3,8%). La variazione è attribuibile al positivo contributo dei business integrati, con una crescita in Spagna, Stati Uniti e America Latina che ha più che compensato la lieve flessione in Italia riconducibile alla diminuzione dei margini nei mercati finali e nella generazione termoelettrica nonostante la maggiore idraulicità registrata nell’esercizio.