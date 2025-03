Thesocialpost.it - Elon musk toglie il numero verde per i pensionati: eliminati anche gli sportelli fisici

Una nuova misura del Dipartimento per l’Efficienza Governativa (DOGE), attualmente sotto la guida di, sta facendo discutere negli Stati Uniti: l’eliminazione dele la progressiva chiusura deglidedicati ai. I cittadini più anziani, che spesso si affidano a questi canali per risolvere problemi legati a pensioni, rimborsi o pratiche di assistenza sanitaria, si troveranno ora a dover gestire tutto tramite app e dispositivi digitali.L’iniziativa è stata giustificata come un passo necessario per combattere le truffe telefoniche, che secondo i dati ufficiali rappresenterebbero circa il 40% delle frodi ai danni degli anziani. Tuttavia, le critiche non si sono fatte attendere: molti accusano il provvedimento di colpire proprio le fasce più vulnerabili della popolazione, spesso escluse dal mondo digitale o con difficoltà nell’utilizzo della tecnologia.