Movieplayer.it - Elizabeth Olsen torna in tv nel pilot di Seven Sisters, la nuova serie dello sceneggiatore di Succession

Leggi su Movieplayer.it

è pronta a stupire ancora con unatv: l'attrice sarà la protagonista di, il nuovoordinato da FX e diretto da Sean Durkin. A firmare la sceneggiatura è Will Arbery (). L'attrice di Love and Death, His Three Daughters e WandaVisionsul piccolo schermo con un progetto intrigante che la vede al centro di una storia familiare avvolta nel mistero.è infatti la protagonista deldelladrammatica di FX,, dovea collaborare con il regista Sean Durkin. A firmare la sceneggiatura, invece, è uno degli autori più apprezzati del piccolo schermo: Will Arbery, noto per il suo lavoro su. Tra i produttori esecutivi figura anche Garrett Basch, già dietro successi come What We Do in the Shadows e Ripley.