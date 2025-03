Agi.it - Elezioni, il primo turno 25 e 26maggio. Election day con i referendum 8 e 9 giugno

Leggi su Agi.it

AGI - Il Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha approvato il dl: per le Amministrative ilsarebbe il 25 e il 26 maggio, mentre l'day con idovrebbe essere nelle date dei ballottaggi, ovvero l'8 e 9. Approvato dl accise Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha approvato tre schemi di Dl in materia fiscale che contengono, tra le varie prescrizioni, modifiche in materia di concordato preventivo biennale - come lo stop per i regimi forfetari e il posticipo al 30 settembre per l'adesione - e la revisione delle aliquote fiscali con un riequilibrio in 5 anni tra gasolio e benzina. Approvati dunque lo schema di Testo unico in materia di versamenti e di riscossione (esame definitivo); lo schema di Dl sulla Revisione delle disposizioni in materia di accise (Esame definitivo); lo schema di disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie (esame preliminare).