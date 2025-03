Quotidiano.net - Elezioni comunali 2025, ci sono le date: quando si vota e dove. Stessa data per referendum e ballottaggi

Roma, 13 marzo– Via libera del Consiglio dei ministri al decretoche consentirà dire in due giorni (domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15) già dalla prossima tornata diamministrative. Laper il primo turno delleè stata individuata nel 25 e 26 maggio, mentre l'election day con isi terrà l'8 e 9 giugno, nelle stessedei. I Comuni chiamati al voto461, la maggior parte dei quali appartenenti a regioni a statuto speciale (347 su 461) e in particolare al Trentino-Alto Adige (inclusi Trento e Bolzano), che voteranno in unadiversa rispetto al resto d’Italia. Andranno al voto il 13 e 14 aprile solo i 4 comuni del Friuli Venezia Giulia oggetto di scioglimento anticipato, mentre il 4 maggio si voterà in tutti i 268 comuni del Trentino-Alto Adige.