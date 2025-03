Lapresse.it - Elezioni amministrative 2025 e referendum: ecco quando si potrebbe votare

il 25-26 maggio e8 e 9 giugno. Sono le date che circolano sui prossimi due appuntamenti. Il Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha approvato il dlche permetterà diin due giorni (domenica e lunedì) già dalla prossima tornata die per i quesiti referendari. Per le prossime comunali sarebbe stata individuata per il primo turno la data del 25-26 maggio, mentre l’election day con idovrebbe essere nelle date dei ballottaggi, ovvero l’8 e 9 giugno.Voto in due giorni“Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all’anno, ad esclusione di quelle già indette alla data di entrata in vigore del presente decreto, si svolgono, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n.