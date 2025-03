Laprimapagina.it - Elezioni a Rende. Castiglione: la mia candidatura per una città protagonista

Claudio, candidato alle prossimeamministrative di, ha rilasciato una dichiarazione in cui esprime la sua visione per lae le ragioni della sua.“Negli ultimi anni ho seguito con attenzione il dibattito pubblico su. Ho sentito parlare di ‘raccogliere idee’ da chi sembra non conoscere il territorio, ho visto persone ricordarsi dellasolo in prossimità dellee riscoprire il centro storico, le contrade e le associazioni per puro opportunismo.Troppo spesso la politica è stata gestita da chi è mosso dalla sete di potere, pronto a sfruttare ogni occasione per interessi personali. Io non voglio essere uno di loro.Per questo ho deciso di candidarmi. Non ho padroni, non devore conto a nessuno se non ai cittadini. Sarà una campagna elettorale intensa, ma non ho paura di dire le cose come stanno.