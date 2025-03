Oasport.it - Eczacibasi Istanbul-Milano oggi in tv, Champions League volley femminile 2025: orario e streaming

Leggi su Oasport.it

giovedì 13 marzo (ore 16.00 italiane) si gioca, ritorno dei quarti di finale della2024-di. Le vice campionesse d’Europa saranno impegnate sul campo della quotatissima formazione turca e cercheranno di difendere la vittoria per 3-0 conquistata settimana scorsa di fronte al pubblico dell’Allianz Cloud: le meneghino dovranno conquistare almeno due set per qualificarsi alle semifinali, in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio.LA DIRETTA LIVE DIDIDALLE 16.00Il successo dell’andata rappresenta un bel mattoncino in favore della formazione guidata da coach Stefano Lavarini, ma nella fornace del Burhan Felek Salonu bisognerà tirare fuori nuovamente gli artigli se si vorrà completare la missione e meritarsi la semifinale da disputare in una partita secca contro Conegliano, che ha regolato le polacche del Developres Resovia.