Metropolitanmagazine.it - Eclissi lunare 14 marzo, il fenomeno della Luna Piena di Sangue: Sguardo all’insù nelle prossime ore

diil 14ore si potrà godere dello spettacolo spaziale seppur, in Italia, si potrà osservare delsolo parzialmente.14, arriva ladiFoto da IlSussidiario.NetTra la notte del 13 e le prime luci dell’alba del 14si assisterà alastronomico dell’anno. In Italia lo spettacolo potrà essere visionato parzialmente ovvero, nella fase iniziale dell’. Come riporta ilmeteo.it:”L’inizierà intorno alle 4:57 del mattino del 14, ma il clou, con lacompletamente immersa nell’ombra, sarà dalle 7:25 alle 8:32. Purtroppo, noi in Italia vedremo solo l’inizio dello show, prima che lavada a nanna (ovvero, tramonti)”.L’del 14, quindi, prenderà il via alle 4:57, ora italiana; in questo momento laentrerà nella penombra terrestre.