Ecco 'N.E.R.D.s', commedia nera che sfata le convenzioni familiari

Stasera alle 21 al teatro Piccolo va in scena ‘N.E.R.D.s – sintomi’, unache parte dalla famiglia come rassicurante paradigma di una società sana per raccontarci il rovescio della medaglia. Una pièce provocatoria scritta e diretta da Bruno Fornasari e interpretata da Tommaso Amadio, Emanuele Arrigazzi, Riccardo Buffonini e Umberto Terruso. Siamo in un agriturismo famoso per banchetti e cerimonie.una famiglia tradizionale: padre, madre e quattro figli maschi. Oggi è il 50° anniversario di matrimonio dei genitori e per l’occasione i figli, insieme ad altri parenti e conoscenti, si ritrovano per festeggiare. L’idea è quella che tutto sia perfetto, con tanto di torta nuziale, discorso dei figli e fotografie nel parco. I festeggiamenti si svolgeranno in tutta sicurezza perché il parco è stato da poco recintato per evitare che gli stranieri là fuori possano entrare a disturbare i clienti.