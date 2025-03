Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Incredibile: Fano-Osimana anticipata a sabato

Nelle ultime tre giornate non è scesa in campo ma la Federcalcio regionale scrive nel comunicato che ilanticiperàalle 14.30 la gara contro l’, eppure poche righe sotto si legge che la società fanese è stata multata di 1.500 euro per avere rinunciato a giocare contro il Tolentino, prima aveva fatto lo stesso con Matelica e Monte. Non solo, alè stato ora tolto anche l’unico punto che aveva. Vedremo cosa succederàsul campo di Fermignano dove dovrebbe disputarsi la gara. Inibito il direttore sportivo biancorosso Nicolò De Cesare fino al 19 marzo; squalificati fino al 26 marzo gli allenatori Puddu e Diamanti, rispettivamente di Atletico Mariner e Sangiustese. Un turno: Luciani (Atletico Mariner), Patrizi (), Mongiello (Chiesanuova), Ercoli (Monturano), Gaspari (Sangiustese).