È un momento drammatico per l’Ascoli. Cudini potrebbe giocarsi tutto alla prossima

è in caduta libera. Ildel Picchio continua e la recente serie di terribili risultati che hanno visto i bianconeri sconfitti quattro volte di fila al cospetto di Ternana (0-3), Perugia (2-1), Pineto (0-1) e ora Campobasso (2-0), ha generato un vero e propriorme rosso. Questo non tanto in relazione alle tante espulsioni fatte registrare dsquadra nel corso di questi mesi, ma sopratper il fatto che quel bottino di vantaggio sulla zona playout ora si sta assottigliando sempre più di settimana in settimana. A divideredalle posizioni destinate agli spareggi salvezza non c’è più alcuna avversaria. Cinque lunghezze dietro agli uomini dile speranze della Spal sono state alimentate da un Picchio praticamente immobile da alcune settimane. Addirittura la Lucchese, un club alle prese con problematiche davvero serie, di recente ha saputo inanellare alcuni risultati positivi e nell’ultimo turno è riuscita addirittura a frenare la capolista Entella.