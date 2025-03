Nonsolo.tv - “È un fetish”: l’annuncio della star di Harry Potter che sbarca su OnlyFans

Jessie Cave lancia unper i suoi capelli: “Non è sessuale, ma un”. Ecco perché lo fa e cosa offrirà.Un nuovo nome si aggiunge alla lunga lista delle celebrità su, ma questa volta non dovremmo avere a che fare con contenuti espliciti. Jessie Cave, conosciuta per aver interpretato Lavanda Brown nella saga di, ha annunciato un progetto insolito che ha lasciato i fan sorpresi: uninteramente dedicato ai suoi caratteristici capelli.In un video su Instagram, l’attrice ha rivelato che offrirà ai suoi abbonati per sei dollari al mese contenuti “molto sensuali” collegati ai suoi lunghi capelli, specificando però che non si tratta di materiale esplicito. Il suo target? Una nicchia particolare, spesso dimenticata (ma non da Jessie Cave): chi ha un feticismo per i capelli.