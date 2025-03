Lanazione.it - E Nerini attacca Naldi: "Treni dedicati per il Galilei?. L’ennesima presa in giro"

"Avrei preferito non leggere l’ultimaindell’Ad di Toscana Aeroporti Robertodiretti da Firenze all’aeroporto di Pisa". Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Maurizioil manager della società aeroportuale: "Dovrebbe sapere che il servizio esisteva già dal settembre 1983 voluto dalle illuminate amministrazioni dello scalo pisano dell’epoca con ‘, con caratteristiche tali da consentire ai passeggeri di salire con più valigie, che non facciano tante fermate’ come dice. Dovrebbe sapere che dopo l’assurda svendita ai privati del nostro aeroporto da parte del Pd e la perdita del controllo pubblico, esiste la soluzione di continuità irreversibile del People Mover, declinato da ‘quelli bravi’ come essenziale per la mobilità in Toscana, ma rivelatosi un buco enorme che abbiamo anche l’obbligo di riempire".