Ilfattoquotidiano.it - “È morto sul cesso perché non era più nella condizione di evacuare. Presley è una grandissima metafora del sogno americano”: Ligabue festeggia i 30 anni di “Buon compleanno Elvis”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nel giorno del suo 65esimoLuciano(“c’è ancora bumba per noi!”, ha scritto sui suoi social, ndr) ha presentato un progetto nuovo di zecca (si inizia dal 18 aprile) perre un altro evento, ossia il trentennale dell’album imprescindibile della carriera del rocker “”.“Questo disco è arrivato nel 1995 in un momento mio critico. – ha detto– Ero senza una band, i Clandestino, non ero più con il mio manager degli inizi ed era un momento in cui non sapevo come sarebbero andate le cose e, devo dire che le cose non stavano andando bene. In quell’anno stavo imparando tantissimo cosa voleva dire fare musica e farsene anche un po’ un’ossessione. Non è un caso che io chiuda il disco con Leggero: nel vestito migliore.Senza andata né ritorno, senza destinazione.