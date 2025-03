Lanazione.it - E’ morto Francesco Nicodemi. Una vita sulla spiaggia del bagno Principe

Leggi su Lanazione.it

Carrara, 13 marzo 2025 – In questi giorni è venuto a mancare, storico portuale e, insieme al padre e alle sorelle, ex proprietario e gestore delaveva 72 anni e lascia il figlio, le sorelle Franca e Tiziana e i nipoti. I funerali si svolgeranno oggi alle 15 nella chiesa della Santissima Annunziata.per anni aveva gestito lo stabilimento balneare della Fossa Maestra dapprima assieme al padre e in seguito con le sorelle. Nel 2020 la famigliaaveva veduto lo stabilimento balneare all’allora attaccante della Juventus Federico Bernardeschi. Il calciatore aveva comprato ilper ragioni di cuore, era ildove ha trascorso l’infanzia, su quellae in quelè cresciuto assieme alla sorella Gaia. Ilera nato nel 1958 per volontà di Alido Franco, il padre di, Tiziana a Franca.