È morto Daniele Venturi, fondatore dei Papaboys

a 55 annidell’Associazione Nazionale, nata nel 2000 per la Giornata Mondiale della Gioventù di Giovanni Paolo II. Aveva 55 anni. Il decesso è avvenuto all’ospedale di Siena, dove era stato ricoverato qualche giorno fa in seguito a un malore. Non sono ancora chiare le cause della morte: per questo è stata disposta l’autopsia. Il funerale si terrà il 15 marzo a Massa Marittima (Grosseto), cittadina doveera nato e cresciuto.e anima deidi recente aveva creato un settimanale, Pensiero, con meditazioni e riflessioni sulla Chiesa cattolica e sul Vangelo. Facendo gli auguri di pronta guarigione a papa Francesco, in una recente intervista aveva detto: «Noi vecchi siamo tornati alle nostre parrocchie, ma il 28 luglio saremo a Roma per il Giubileo dei giovani».