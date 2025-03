Tuttivip.it - “È incinta”. Clamoroso al Grande Fratello, la notizia uscita ora e fa tremare la casa

Leggi su Tuttivip.it

Un nuovo caso avvolge ladele, se confermato, potrebbe riservare un colpo di scena senza precedenti. Secondo quanto riportato da alcuni esperti di gossip come Amedeo Venza e Deianira Marzano, una delle concorrenti del reality show di Canale Cinque potrebbe essere. Sebbene al momento si tratti solo di un’indiscrezione, laha rapidamente infiammato i social, scatenando la curiosità dei fan: chi potrebbe essere la gieffina coinvolta?Tra le principali indiziate spiccano due nomi: Helena Prestes, attualmente legata a Javier Martinez, e Chiara Cainelli, fidanzata di Alfonso D’Apice. Entrambe le concorrenti sono finite al centro delle speculazioni, anche se per ora non esistono conferme ufficiali sulla presunta gravidanza. L’attesa di un riscontro ha reso la vicenda ancora più intrigante, con il pubblico che continua a interrogarsi sulla veridicità del rumor.