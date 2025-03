Gravidanzaonline.it - È giusto che i nonni si presentino senza avvisare? Il video di un nonno riaccende il dibattito

Si parla spesso della pre, fondamentale, deinella crescita dei bambini, e dell’importantissimo ruolo che sono chiamati a svolgere, non solo come aiuto ai genitori, ma anche come figure di riferimento per i nipotini; tuttavia, allo stesso tempo si discute altrettanto spesso dell’opportunità che gli stessi sia qualunque ora del giorno a casa di figli, nuore e generi per vedere i nipoti, anchepreavviso. Storie Come cavarsela se isono ingombranti A volte i, anche se in buona fede, rischiano di comportarsi in maniera troppo invadente. Ecco qualche consiglio per evitare problemi con nonn. Soprattutto nelle prime fasi dopo il parto, infatti, le neomamme potrebbero desiderare solo tranquillità e pace, e la predi altre persone che, seppur familiari, sono comunque estranee al nucleo che si è appena venuto a creare potrebbe rappresentare motivo di disagio e di malessere; ora, al netto dell’importanza di parlare sempre e apertamente di ciò che si desidera per la propria famiglia, ivi comprese eventuali visite da parenti e amici, resta da capire se quella dei, essendo una figura particolare, possa godere di una “deroga” dalla necessità di avvertire prima di presentarsi a casa, oppure no.