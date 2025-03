Ilfattoquotidiano.it - “È caduto tutto e si sono formate crepe. Vogliamo le verifiche per rientrare”: le voci dai Campi Flegrei dopo la notte in macchina

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La paura è ancora viva negli occhi delle centinaia di persone che hanno passato lainla scossa di magnitudo 4.4 registrata aiall’1 e 25. “Tremendo, spaventoso – ci dice una signora che ha passato laall’addiaccio – ho visto le pareti lesionate in tutta la casa, ho pensato solo a scappare con le mie figlie e ho temuto davvero che ci cadesse il palazzo addosso”. E in strada, sopratnel quartiere di Bagnoli, in mattinataancora decine le famiglie rimaste fuori casa in attesa dei sopralluoghi. Vigili del fuoco e Protezione Civile stanno lavorando senza sosta per controllare le abitazioni e rispondere alle migliaia di segnalazioni. “Stavolta ci è mancato poco che contassimo i morti, a Bagnoli quasi tutti abbiamo casa danneggiata – spiegano i cittadini che ci mostrano i danni all’interno delle proprie abitazioni – sappiamo che i pompieri stanno facendo il possibile ma non riescono a verificare tutte le abitazioni colpite e molti di noi dovranno attendere non si sa quando per capire se possiamoin sicurezza”.