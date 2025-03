Iltempo.it - “Due risultati molto forti”. Il genetista che ha fatto riaprire il caso e quella “coincidenza”

Il delitto di Garlasco è tornato ad occupare prepotentemente le pagine delle cronache dei giornali. Dietro questa nuova svolta c'è anche il lavoro di Ugo Ricci, consulente di genetica forense, responsabile della Forensic genetic Unit dell'Azienda ospedaliero universitaria Careggi di Firenze. La Nazione lo ha intervistato, per capire meglio come si sia arrivati alla nuova iscrizione di Andrea Sempio nel registro degli indagati per la morte di Chiara Poggi, vicenda per la quale è già stato condannato Alberto Stasi, la cui difesa l'ha ingaggiato come consulente. “Non sono sorpreso della riapertura del, ma ci tengo a chiarire che la nostra attività può essere propedeutica per altri elementi che può avere la Procura, ma che oggi noi non conosciamo. Io houn pezzettino di questo percorso.