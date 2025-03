Due feriti nello scontro fra due auto in via Fratelli Rosselli

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE – Incidente all’alba a Firenze all’incrocio fra viae via del Ponte alle Mosse, nella zona di Porta a Prato.Un incidente stradale fra dueha reso necessario l’arrivo, per liberare gli occupanti dei due mezzi, dei vigili del fuoco, che hanno estratto due persone e le hanno affidate alle cure del personale sanitario per il trasporto urgente al pronto soccorso di Careggi.I vigili del fuoco si sono poi occupati della messa in sicurezza della zona. Sul posto sono intervenuti per i rilievi e la viabilità la polizia municipale e i carabinieri.