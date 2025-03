Ilveggente.it - Ducati spaccata: annuncio terribile su Marquez

Leggi su Ilveggente.it

, la rivelazione e la sentenza sono terribili su. Ecco cosa ha detto l’ex pilota. Allarme lanciatoLa MotoGp si appresta a vivere il suo secondo Gran Premio della stagione in Argentina. Al debutto, in Thailandia, è stato dominio, ma soprattutto è stato dominio assoluto di Marc, nuovo pilota della scuderia italiana, che ha chiuso davanti a tutti.su(Lapresse) – Ilveggente.itTerzo posto invece, come sappiamo, per Pecco Bagnaia, che non è riuscito a tenere il passo del collega e rivale, che dimostra una fame assurda, pazzesca, con la voglia di entrare in maniera definitiva nella leggenda di questo sport. L’obiettivo lo sappiamo tutti è quello di tornare a vincere un Mondiale e il preludio è stato clamoroso. Si sapeva, pure, che ci sarebbero potuti essere dei problemi di convivenza tra i due piloti: due prime donne nello stesso team che hanno come obiettivo comune quello di vincere.