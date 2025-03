Formiche.net - Droni kamikaze lanciati da aerostati. L’ultima risposta ucraina agli Shahed di Mosca

Un nuovo sistema d’arma si va ad aggiungere alla già lunga lista di quelli coinvolti nel confronto unmanned sui cieli dell’. Sui social media sono iniziate a circolare immagini di un palloneco ucraino trasformato in una piattaforma elevata per il rilascio divolti ad intercettared’attacco russi a lungo raggio come gli-136 di progettazione iraniana. Questo progetto si posiziona come l’evoluzione diretta di quello sviluppato lo scorso anno dall’aziendaKvertus, in cui un sistema di sensori è stato montato super individuare e localizzare operatori dinemici. Non è chiaro invece se e in che misura la startupAerobavovna, produttrice dell’aerostato raffigurato nelle immagini che circolano in rete, sia coinvolta nel progetto di sviluppo di questa nuova arma, che al momento non viene menzionato in nessuno dei suoi canali di comunicazione ufficiale.