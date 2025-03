Tpi.it - Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 13 marzo 2025

Leggi su Tpi.it

di, 13Questa sera, giovedì 13, alle ore 21,25 su Rete 4 torna, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti. Ma di cosa si parlerà? Quali sono gli? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Paolo Del Debbio intervisterà il Presidente del Senato Ignazio La Russa sulla stretta attualità e sulle principali questioni di politica estera. L’accelerazione imposta da Donald Trump nel ridisegnare gli Stati Uniti e nel modellare il loro impatto sull’ordine mondiale sta generando un effetto a catena. In questo contesto, tra la minaccia di nuove sanzioni e la prospettiva di giungere a una pace, sorgono interrogativi sulle posizioni dell’Italia e dell’Europa nello scenario internazionale.