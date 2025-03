Tvplay.it - Dramma Milan, è finita con Leao: pronta l’offerta da 119 milioni

Tra ile Rafaelle cose sono ancora in bilico, e la permanenza del portoghese in rossonero è argomento di dibattito da tempo. Le ultime novità, però, spiazzano la dirigenzaista, davanti a una ricchissima offerta.Giocherà ancora in rossonero, Rafael, durante la prossima stagione? L’attaccante portoghese è indiscutibilmente il miglior giocatore per tasso tecnico del, eppure è spesso in discussione. Ecco perché da tempo si pensa che il club potrebbe decidere di capitalizzare dalla sua cessione, per poi reinvestire in giocatori più funzionali al suo progetto. Anche se resta da capire quale sarà, nel prossimo futuro, questo progetto., èconda 119. (LaPresse) TvPlay.itÈ tutto in alto mare, sulla sponda rossonera di San Siro.