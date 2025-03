Oasport.it - Dove vedere il GP d’Australia 2025 di F1 in tv: orari fine settimana, programma Sky e TV8

La lunga attesa sta per finire, con il circuito di Albert Park che si appresta ad ospitare questo weekend (da venerdì 14 a domenica 16 marzo) il Gran Premio, primo round stagionale del nuovo Mondiale di Formula Uno. A Melbourne comincia uno dei campionati potenzialmente più scoppiettanti dell’ultimo ventennio, con quattro team che sognano il titolo e tante rivalità interessanti da seguire attentamente.Riflettori puntati sul debutto ufficiale in Ferrari di Lewis Hamilton, che affiancherà Charles Leclerc prendendo il posto di Carlos Sainz. La Scuderia di Maranello spera di tornare a vincere un Mondiale dopo 17 anni (ne sono passati 18 dall’ultimo sigillo iridato piloti con Kimi Raikkonen nel 2007), ma non sarà facile superare la concorrenza della McLaren e della Red Bull del quattro volte campione del mondo Max Verstappen.