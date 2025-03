Metropolitanmagazine.it - Douglas punta a rifinanziare il debito di 200 milioni tra i prossimi 3-7 anni

Con una crescita in positivo e una previsione di ottimi profitti per il proprio esercizio scalato 2024/25,ha fatto sapere che utilizzerà tali utili per ridurre il propriondo a un leverage ratio di 2,0 punti, rispetto ai 2,8 punti stimati a fine settembre. Il brand franchising di profumerie ha infatti attualmente unparziale senza garanzie reali, avuto tramite un collocamento privato tedesco (Schuldscheindarlehen). La cifra è di 200di euro, con scadenze che vanno da 3 a 7. I fondi provengono da una base di investitori internazionali.ad estinguere ildi 200nei3-7Ilè stato inizialmente strutturato con un volume di marketing di 150di euro, mentre il collocamento privato del gruppoha infine raggiunto un volume di 200di euro.