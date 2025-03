Ilrestodelcarlino.it - Dopolavoro ferroviario: "Giusta la riqualificazione. Ma va fatta in modo serio"

di Mariateresa Mastromarino Ci sono speranza e aspettative alte per l’acquisizione da parte del Comune del, ma "lavadavvero e non deve cambiare l’anima del Dlf". Dove, già di prima mattina, c’è un costante via vai di gente, soprattutto giovane: c’è chi sceglie il Dlf per studiare all’aria aperta, mentre altri decidono di fare colazione insieme con dei gruppetti di amici; i più adulti, invece, si fermano a guardare l’Arena Puccini e nel frattempo continuano a passeggiare tra i campi sportivi. E tutti - o quasi - sono a conoscenza della grande novità che vede l’amministrazione scendere in campo con l’acquisto dell’area, a cui sarà destinato un progetto die ristrutturazione. Un piano che fa ben sperare, ma su cui "dovranno lavorare seriamente", dicono in coro residenti e fruitori.