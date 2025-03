Ilfattoquotidiano.it - Dopo le chiacchiere a 100 euro al chilo, ecco le uova di Pasqua fino a 105 euro: nuova polemica sui prodotti “non cari ma costosi” di Iginio Massari?

“Non sono care ma costose“: aveva liquidato così lasulle suea 100al. E allora possiamo probabilmente definire “non care ma costose”, cintandolo, anche le suedi. Ma cosa intendeva il noto pasticcere per “non care ma costose”? “Caro è un prodotto che non vale il prezzo. Costoso è qualcosa di eccellente che non tutti possono permettersi”. E al Gambero Rosso,aveva aggiunto: “Ogni nostra chiacchiera pesa tra i 10 e i 15 grammi. Questo significa che una porzione normale di trearriva a 40 grammi circa e costa 4, mentre una porzione abbondante di 5 costa 6”.E allora parliamo di costo che, nel caso delle, varia a seconda della dimensione: il prezzo più alto è 105per l’uomo pralinato con nocciole (cioccolato fondente).