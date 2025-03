Sport.quotidiano.net - Dopo la partita con i biancocelesti, ci sarà l’esodo dei nazionali: l’azzurrino preconvocato anche dalla Nazionale maggiore. Da Aebischer a Holm, una sosta per decollare. E Fabbian finisce nel mirino del ct Spalletti

A Castelebole attendono tra domani e sabato la lista definitiva dei giocatori destinati a lasciare il centro tecnico nel corso della. Ma tra indiscrezioni e prime notizie ufficiali, può essere moderatamente soddisfatta. Se i rumors troveranno conferma, infatti, Italiano potrà lavorare nel corso dello stop del campionato con un buon numero di calciatori per preparare nel miglior modo possibile la ripresa in programma a Venezia. Soprattutto potrà lavorare per ritrovare alcuni calciatori reduci da infortunio o in cerca della miglior condizione. Non sono infatti (ancora) arrivate pre convocazioni o convocazioni per, fresco di rientrol’infortunio. E Odgaard, perdina centrale per il Bologna,la pre convocazione con la Danimarca, non è stato confermato nell’elenco del ct scandinavo: ergo, i due non saranno sottoposti a ulteriori minuti e al rischio infortunio e potranno lavorare in vista della ripresa.