Ilfoglio.it - Dopo 15 anni il porto di Fiumicino non c’è ancora. Le proteste sì

Leggi su Ilfoglio.it

Un telo da mare sull’asfalto, spiaggine senza spiaggia sotto. In 300 si sono dati appuntamento domenica mattina sotto il vecchio faro diche poche notti prima è stata installata una barriera di cemento lungo la spiaggia. Lo spazio delimitato non è più pubblico dal 2022, da quando laWaterfront – controllata dal colosso americano delle crociere Royal Caribbean – ha acquistato il terreno circostante il faro per oltre 11 milioni di euro. Da Miami a. Non per stare ammollo a Coccia di Morto ma per realizzare unturistico che il comune aspetta ormai da 15. L’opera però è mal vista da diversi residenti riuniti nel Comitato Tavoli del. Oltre al suo impatto ambientale, si teme che i muri siano il preludio di un cantiere, nonostante il progettonon abbia completato l’iter di autorizzazioni necessario.