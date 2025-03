Ilgiornaleditalia.it - Donnet (Generali): "Risultati 2024 i migliori nella storia dell'azienda; risiko bancario non ci riguarda: siamo assicurazione e asset management"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Philippe, CEO di, ha dichiarato: "molto orgogliosi di proporre un dividendo di €1,43 per azione (+12%);già al lavoro per superare i target del nuovo piano industriale dei prossimi tre anni" Philippe, CEO di, in occasionea presentazione dei Ris