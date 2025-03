Ilrestodelcarlino.it - Donne e cinema:. Barbara Bouchet e la vita sul set

Leprotagoniste delcon il festival C-movie. Parte oggi a Rimini la seconda edizione della rassegnatografica tra proiezioini, presentazioni di libri, incontri e tanti ospiti. La più attesa sarà ancora una volta. Sabato l’attrice sarà protagonista alla Cineteca (alle 19): ripercorrerà la sua carriera dalle commedie degli anni ’70 e ’80, fino alla parte recitata in Gangs of New York di Martin Scorsese e al rapporto con Quentin Tarantino che la definì la sua "musa". Lapresenterà in anteprima a Rimini, per l’occasione, alcune scene tratte dall’ultimo film di cui è la protagonista Finale allegro, la pellicola diretta da Emanuela Pirovano (che è anche la direttrice artistica di C-movie). La rassegna, a cura di Kitchenfilm, apre oggi con un omaggio a Diana Karenne, diva delmuto.