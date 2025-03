Internews24.com - Donnarumma Inter, il portiere attende il Psg per il rinnovo! C’è ancora distanza? La situazione

Secondo quanto riportato da L'Équipe, il Paris Saint-Germain sta valutando il futuro di Gianluigi Donnarumma, il cui contratto scadrà il 30 giugno 2026. L'ex obiettivo del calciomercato Inter è in attesa di segnali concreti riguardo a un possibile prolungamento dell'accordo, avendo già espresso la sua volontà di restare a Parigi. Il club francese, però, procede con cautela: l'attuale proposta, arricchita da diverse clausole opzionali, non sembra convincere del tutto il portiere italiano. In questo scenario, non si escludono eventuali tentativi di inserimento da parte di squadre della Premier League o del Bayern Monaco.